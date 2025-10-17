الملكة رانيا تعرب عن قلقها من زيارته للبنان والبابا يؤكد: سأذهب (فيديو)

أعربت رانيا، خلال لقائها البابا لاوون الرابع عشر في أمس، برفقة ملك ، عن قلقها إزاء زيارة البابا المرتقبة إلى .

فيما أكد البابا أنه سيأتي إلى ردًا على تساؤلها عما إذا كانت الزيارة آمنة.



وقد انتشر مقطع فيديو، تظهر خلاله رانيا وهي تسأل البابا لاوون عمّا إذا كان آمنًا أن يزور لبنان، فردّ عليها قائلًا "نعم، سنذهب على أي حال.