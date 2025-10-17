مكتب نتنياهو: على حماس الالتزام بخطة ترامب والوقت أمامها ينفد

وذكر المكتب، أنه "على حماس الالتزام بخطة والوقت أمامها ينفد"، مشيرا الى ان "حماس تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين".وتابع، أن "سلاح حماس سيتم نزعه والمسألة محسومة".