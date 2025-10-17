اغلاق مركز "امام" يفجر الجدل في الاردن



أثار قرار والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بإغلاق جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث واسعا في الأوساط السياسية والدينية.



ويأتي ذلك وسط اتهامات رسمية بنشر أفكار "تمس الثوابت الدينية وتخل بوحدة المجتمع"، وتكهنات بوجود توجه رسمي نحو مأسسة التيار الصوفي الأشعري على حساب "السلفية العلمية" في المملكة.



القرار الذي صدر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري استند إلى توصية من لجنة ترخيص المراكز الإسلامية، بحجة أن المركز بات يروج لأفكار "تتعارض مع الفكر الديني العام وتحدث شرخا في التنوع الثقافي والاجتماعي"، ما أثار استهجانا واسعا لدى عدد من النواب والخبراء والناشطين.