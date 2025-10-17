Alsumaria Tv
اغلاق مركز "امام" يفجر الجدل في الاردن

دوليات

2025-10-17 | 13:12
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اغلاق مركز &quot;امام&quot; يفجر الجدل في الاردن
437 شوهد


أثار قرار وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية بإغلاق جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والأبحاث جدلا واسعا في الأوساط السياسية والدينية.


ويأتي ذلك وسط اتهامات رسمية بنشر أفكار "تمس الثوابت الدينية وتخل بوحدة المجتمع"، وتكهنات بوجود توجه رسمي نحو مأسسة التيار الصوفي الأشعري على حساب "السلفية العلمية" في المملكة.

القرار الذي صدر بتاريخ 14 أكتوبر الجاري استند إلى توصية من لجنة ترخيص المراكز الإسلامية، بحجة أن المركز بات يروج لأفكار "تتعارض مع الفكر الديني العام وتحدث شرخا في التنوع الثقافي والاجتماعي"، ما أثار استهجانا واسعا لدى عدد من النواب والخبراء والناشطين.
رسالة إيرانية روسية صينية مشتركة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.. هذا مضمونها
15:37 | 2025-10-17
عائلة السيد موسى الصدر: فوجئنا بقرار إخلاء سبيل القذافي
15:35 | 2025-10-17
بنزيما يضيع على الاتحاد فرصة اعتلاء صدارة الدوري السعودي
14:40 | 2025-10-17
زيلنسكي: نحتاج إلى صواريخ توماهوك لأنها تتكامل مع مسيّراتنا
14:12 | 2025-10-17
ترامب يؤكد إمكانية وقف الحرب الروسية - الاوكرانية
13:57 | 2025-10-17
ايران.. عودة الحياة لبركان بعد خموده بـ710 آلاف عام
13:44 | 2025-10-17

