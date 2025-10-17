ترامب يؤكد إمكانية وقف الحرب الروسية - الاوكرانية

وأضاف ، أن الاتصال الذي أجراه مؤخرًا مع الرئيس الروسي كان جيدًا وبنّاءً، مشيرًا إلى إمكانية “وقف الحرب في أوكرانيا” إذا ما تم اتباع مقاربة سياسية واقعية.وأوضح أن “ لا يمكنها التكهّن بما إذا كانت أوكرانيا قادرة على استعادة جميع أراضيها من روسيا”، لافتًا إلى أن بلاده “تنتج أعدادًا كبيرة من الطائرات المسيّرة وتشتريها أيضًا من دول أخرى لتعزيز قدراتها الدفاعية”.وأشار ترامب إلى أن “السيدة الأولى تُبدي اهتمامًا خاصًا بقضية الأطفال الأوكرانيين وإعادتهم إلى ذويهم”، مبينًا أن “ ملتزمة بالحفاظ على مخزون كافٍ من الطائرات المسيّرة وصواريخ توماهوك لضمان الجاهزية العسكرية”.واتم: "أعتقد أن يريد إبرام صفقة والتهديد باستخدام صواريخ توماهوك أمر جيد".