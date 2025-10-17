زيلنسكي: نحتاج إلى صواريخ توماهوك لأنها تتكامل مع مسيّراتنا

وأضاف ، أن “أمام الرئيس ترمب فرصة كبيرة لوقف الحرب في أوكرانيا”، لافتًا إلى أن الظروف الحالية تتطلب مبادرات جادة تضمن الأمن والاستقرار وتضع حدًا للدمار المستمر.وأوضح الرئيس الأوكراني أن “بحاجة إلى صواريخ توماهوك الأمريكية التي تعمل بانسجام مع المسيرات المستخدمة في الميدان”.وبيّن زيلنسكي أن بلاده “ترغب في وقفٍ شامل لإطلاق النار، لكن الرئيس الروسي لا يريد ذلك”.