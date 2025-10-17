بنزيما يضيع على الاتحاد فرصة اعتلاء صدارة الدوري السعودي

وافتتح التسجيل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق مهاجمه فاشون ساكالا، بعد هجمة منسقة بدأها لاعب الوسط جاسون ريمسيرو بتمريرة دقيقة من منتصف الملعب إلى ساكالا، الذي انطلق من الجهة اليسرى وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسكن الكرة في الشباك بثقة.لكن "العميد" عاد ليعيد التوازن للمباراة في الدقيقة 64، عندما حوّل عرضية متقنة من زميله إلى هدف برأسية قوية استقرت في شباك الفيحاء.وأتيحت للاتحاد فرصة ذهبية لحسم اللقاء لصالحه في الدقيقة 88، عندما حصل على ركلة جزاء نفذها نجمه الفرنسي ، لكنه أهدرها بشكل مفاجئ، ليحرم فريقه من انتصار كان سيقربه كثيرا من القمة.وبهذه النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف النصر المتصدر، الذي سيواجه الفتح غدا السبت في ذات الجولة.في المقابل، ارتفع رصيد الفيحاء إلى 8 نقاط، ليحتل المركز التاسع في جدول الترتيب.