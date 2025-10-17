Alsumaria Tv
عائلة السيد موسى الصدر: فوجئنا بقرار إخلاء سبيل القذافي

دوليات

2025-10-17 | 15:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
عائلة السيد موسى الصدر: فوجئنا بقرار إخلاء سبيل القذافي
المصدر:
روسيا اليوم
1,359 شوهد


علقت عائلة الإمام موسى الصدر على قرار المحقق العدلي اللبناني إخلاء سبيل هانيبال القذافي، في قضية تغييب الصدر وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي السيد عباس بدر الدين.


وقالت عائلة الإمام موسى الصدر إنها رفضت سابقا إخلاء سبيل الموقوف هانبيال القذافي لأنها ادعت عليه في حينها بجرم "كتم المعلومات والتدخل اللاحق في جريمة خطف وإخفاء الإمام والشيخ والسيد".

وأضافت في بيانها أنها رفضت الإفراج عنه لعدم تغير أي شيء في معطيات الإدعاء، وما زال هانيبال منذ توقيفه ممتنعا عن الإدلاء بما لديه من معلومات يملكها تفيد في الوصول إلى أماكن احتجاز الإمام وأخويه وتحريرهم.

وذكرت العائلة أنها تؤكد مجددا أنها لم تتدخل سابقا في قرارات المحقق العدلي ولن تتدخل اليوم في قرار إخلاء السبيل الذي تفاجأت به خصوصا مع عدم حصول أي إجراءات أو مستجدات تمثل تقدما في القضية.

وأشارت إلى أن ما نقلته بعض وسائل الإعلام عن الموقوف نفسه في جلسة التحقيق بأن التوقيف عام 2015 جاء لصالحه، وحماية له من تسليمه للسلطات الليبية تنفيذا لمذكرة الإنتربول، ينفي مجددا كلّ ما ادعى به فريقه القانوني حول التوقيف التعسفي.

وأوضحت أن توقيف أو إخلاء سبيل هانيبال القذافي ليس هدفهم بل هو مجرد إجراء قانوني، مبينة أن القضية الأساس هي قضية تغييب الإمام وأخويه.

ولفتت إلى أن كل معلومة في هذه القضية يمكن أن تؤدي إلى الوصول إلى الأحبة وتحريرهم والحفاظ على سلامتهم وحياتهم، وكل مماطلة وكل لحظة تمر عليهم في الأسر تشكل خطرا على حياتهم، وهي لصالح الخصوم وليست لصالحهم مطلقا.

هذا، وقرر القاضي زاهر حمادة المحقق العدلي اللبناني في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر، إخلاء سبيل هانيبال القذافي بكفالة قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

وأوضح فريق الدفاع عن هانيبال القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، أن موكلهم لا يمتلك هذا المبلغ، مشيرين إلى أنه اعتقل تعسفيا لمدة عشر سنوات وأن الرقم المطلوب للكفالة غير منطقي.

وأشار الدفاع إلى أن أمواله محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012، فيما تمكن معظم أشقائه من رفع العقوبات وتحرير أموالهم، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب تعرضه للخطف والسجن التعسفي في لبنان.

وأكد فريق الدفاع أن هذه الظروف تجعل تطبيق الكفالة المالية الحالية غير واقعي، مطالبين بمراجعة القرار بما يتوافق مع وضع موكلهم القانوني والإنساني.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
Play
امراض القلب عند الشباب - م٤ Biotic - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-17
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
Play
شعارات الصدر.. عنوان مؤتمر السوداني الانتخابي - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٢٨ | الموسم 2
13:30 | 2025-10-17
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
Play
العراق في دقيقة 17-10-2025 | 2025
13:00 | 2025-10-17
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
Play
نشرة ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-10-17
الهوا الك
Play
الهوا الك
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
Play
مأساة العسكريين والأرامل: حقوق مهدورة وخدمة مسروقة! - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٢٨ | الموسم 10
10:30 | 2025-10-17
علناً
Play
علناً
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Play
مشاكل الخدمات وقانون العاصمة - علناً م٤ - الحلقة ٢١ | الموسم 4
16:15 | 2025-10-16
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
Play
الممثل العراقي حسن حنتوش - Celebrity م٤ - الحلقة ٢٦ | الموسم 4
15:00 | 2025-10-16
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٨ الى ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-10-16
Live Talk
Play
Live Talk
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
Play
تنمية قدرات أطفال التوحد - Live Talk - الحلقة ١٤٠ | 2025
10:30 | 2025-10-16
ناس وناس
Play
ناس وناس
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
Play
ساحة الرصافي بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٣٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-10-16
