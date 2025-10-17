الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
رسالة إيرانية روسية صينية مشتركة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.. هذا مضمونها
دوليات
2025-10-17 | 15:37
أعلن نائب
وزير الخارجية الإيراني
كاظم غريب آبادي
، أن
إيران
وروسيا والصين ستوجه قريبا رسالة رسمية إلى
الأمم المتحدة
ومجلس
الأمن الدولي
بخصوص إنهاء القرار 2231.
وذكر موقع "إقتصاد أونلاين" نقلا عن
هيئة الإذاعة
والتلفزيون الإيرانية، أن
إيران
وروسيا والصين ستبعث برسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس
مجلس الأمن
تسلط الضوء على النهاية الرسمية للقرار 2231.
وفي اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، أكدت أكثر من 121 دولة على ضرورة إنهاء القرار رسميا.
ووفق المصدر ذاته، تؤكد إيران أن العقوبات التي أعادت
الولايات المتحدة
وأوروبا فرضها من خلال ما يسمى بآلية "الزناد" ليس لها أساس قانوني وأن الدول الأعضاء في
الأمم المتحدة
ليست ملزمة بتنفيذها.
رئيس مجلس النوّاب يوجّه رسالة مهمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة
05:50 | 2025-07-25
اتفاق روسي سوري على تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمراجعة الاتفاقيات الاقتصادية
06:28 | 2025-07-31
أول تعليق أممي على اختراق مسيرات روسية المجال البولندي
13:01 | 2025-09-10
بدء أعمال المناقشة العامة رفيعة المستوى للدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
09:09 | 2025-09-23
