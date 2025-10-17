رسالة إيرانية روسية صينية مشتركة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.. هذا مضمونها

وذكر موقع "إقتصاد أونلاين" نقلا عن والتلفزيون الإيرانية، أن وروسيا والصين ستبعث برسالة مشتركة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس تسلط الضوء على النهاية الرسمية للقرار 2231.وفي اجتماع وزراء خارجية حركة عدم الانحياز بالعاصمة الأوغندية كامبالا يومي 15 و16 أكتوبر الجاري، أكدت أكثر من 121 دولة على ضرورة إنهاء القرار رسميا.ووفق المصدر ذاته، تؤكد إيران أن العقوبات التي أعادت وأوروبا فرضها من خلال ما يسمى بآلية "الزناد" ليس لها أساس قانوني وأن الدول الأعضاء في ليست ملزمة بتنفيذها.