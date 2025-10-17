الصفحة الرئيسية
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
يوروماكس euromaxx
من
08:30 PM
الى
08:40 PM
LIVE
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
المزيد
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-544175-638963367504499638.jpeg
الصين تنتج أول رادارات لتتبع الطائرات الشبحية الأمريكية
دوليات
2025-10-17 | 18:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
105 شوهد
أشارت تقارير صحفية إلى أن
الصين
بدأت الإنتاج الضخم لكاشف الفوتون الذي يمكن أن يساعد في بناء أجهزة الرادار الكمومية لتتبع الطائرات المقاتلة المتطورة الشبح مثل طائرة "إف-22 رابتور".
وبحسب
بكين
فإن هذا الجهاز هو "أول" كاشف فوتوني فردي رباعي القنوات فائق الضوضاء في العالم، ويمكن أن يمتد استخدامه من الاتصالات إلى الدفاع.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، فإن كاشف الفوتون قادر على اكتشاف حتى جسيم واحد من وحدة الطاقة. وقد يكون الجهاز الذي بناه مركز أبحاث تكنولوجيا
هندسة
المعلومات الكمومية في مقاطعة آنهوي ضارا بالطائرات الشبح.
يُوصف كاشف الفوتون بأنه جهاز فائق الحساسية يمكنه حتى اكتشاف الفوتونات الفردية. وتذكر تقارير "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" أن الإنتاج الضخم له سيسمح لبكين بتحقيق الاكتفاء الذاتي في تطوير المكونات الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات الكمومية.
وتعتمد معظم الطائرات الشبح المستخدمة اليوم، مثل مقاتلتي "إف-22" أو "إف-35" من
الولايات المتحدة
، على طلاء خارجي خاص وحجرة أسلحة داخلية، من بين تغييرات أخرى في تصميم الطائرة، لامتصاص أو تحريف الإشارات المرسلة من قبل أجهزة الرادار التقليدية.
بينما تمتلك الطائرات الشبح حيلا متنوعة لتجنب أجهزة الرادار التقليدية بنجاح إلى حد ما، قد تثبت أجهزة الرادار الكمومية أنها تغيير قواعد اللعبة على المدى الطويل. إنها ترسل الفوتونات التي تتغير خصائصها الكمومية بمجرد اصطدامها بالطائرة الشبح. هذا يعني أنه حتى الإشارات الزائفة التي تولدها الطائرة لن تكون قادرة على مطابقة خصائص الفوتونات المنبعثة من أجهزة الرادار الكمومية.
وبمجرد وصول فوتونات الوحدة الفردية إلى الرادار بعد اصطدامها بالطائرة الشبح، يتم دراستها، مما يكشف عن موقع الطائرات الشبح.
علاوة على ذلك، ستستهلك أجهزة الرادار الكمومية طاقة أقل ويمكن نشرها بسهولة على العديد من أنواع المنصات. كما تعد بتحسين اكتشاف الأهداف منخفضة الرؤية.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
النزاهة: لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية
06:41 | 2025-07-28
الصين تكشف عن أول روبوت مقاوم للتغيرات الجوية
13:49 | 2025-10-10
اول تعليق من الصين بشأن التعاون بين روسيا والولايات المتحدة
02:41 | 2025-08-16
الصين تستعد لاطلاق أول دورة كرة قدم "للروبوتات البشرية"
07:03 | 2025-08-02
الصين
امريكا
الولايات المتحدة
هندسة
توني
الزا
بكين
+A
-A
وزير الحرب الأمريكي يثير الجدل بربطة العنق
17:11 | 2025-10-17
رسالة إيرانية روسية صينية مشتركة للأمم المتحدة ومجلس الأمن.. هذا مضمونها
15:37 | 2025-10-17
عائلة السيد موسى الصدر: فوجئنا بقرار إخلاء سبيل القذافي
15:35 | 2025-10-17
بنزيما يضيع على الاتحاد فرصة اعتلاء صدارة الدوري السعودي
14:40 | 2025-10-17
زيلنسكي: نحتاج إلى صواريخ توماهوك لأنها تتكامل مع مسيّراتنا
14:12 | 2025-10-17
ترامب يؤكد إمكانية وقف الحرب الروسية - الاوكرانية
13:57 | 2025-10-17
