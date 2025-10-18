إسرائيل تعلن التعرف على جثة الرهينة إلياهو مرغليت

وقال مكتب نتنياهو في بيان: "بعد استكمال عملية التعرف التي أجراها للطب الشرعي، بالتعاون مع شرطة والحاخامية العسكرية، أبلغ ممثلو الجيش الإسرائيلي عائلة الرهينة إلياهو مرغليت بإعادة ابنهم إلى إسرائيل واستكمال إجراءات التعرف عليه".وأشار البيان أيضًا إلى أن "الحكومة ومنظومة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بأكملها عازمة ومتفانية في العمل بلا كلل لإعادة جميع الرهائن، سواء الأحياء منهم أو الذين قُتلوا، لدفنهم بشكل لائق في وطنهم".وأعلنت إسرائيل أنها استعادت جثة رهينة جديدة، سلمتها حركة "حماس" إلى الصليب الأحمر في قطاع ، في وقت سابق مساء الجمعة، بحسب بيان صادر عن .وأصدر نتنياهو، في وقت سابق اليوم، بياناً جاء فيه أن "إسرائيل تسلمت عبر الصليب الأحمر نعش رهينة متوفى تم تسليمه لقوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في قطاع غزة".وأفاد البيان بأنه "بعد ذلك، ستنقل الجثة إلى إسرائيل حيث ستحوّل إلى " للطب الشرعي" للتعرف على هويتها، بحسب البيان.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه تسلم من فريق الصليب الأحمر جثة أحد الرهائن، موضحاً أنه الآن في طريقه إلى مركز الطب الشرعي للتعرف على هويته.