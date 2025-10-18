سلام محتمل.. اسرائيل تخطط لاتفاقيات مع السعودية وإندونيسيا قريبا

وكشف تقرير بثته هيئة "كان" الإسرائيلية أن رئيس الحكومة حدد شهر يونيو 2026 كموعد مستهدف لإجراء الانتخابات العامة للكنيست، بدلا من الموعد الرسمي المقرر في 3 من نفس العام، وفق القانون.ووفق التقرير، يأمل نتنياهو أن يتمكن قبل هذا الموعد من توقيع اتفاقيات سلام جديدة مع إندونيسيا والسعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز موقعه السياسي قبيل الانتخابات، بحسب ما أورده موقع "آي نيوز24" اليوم السبت.وأشارت هيئة "كان" إلى أن فرص التوصل إلى اتفاق مع تعتبر "معقولة"، بينما تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق مماثل مع إندونيسيا "منخفضة".ومع ذلك، أفاد التقرير أن نتنياهو سيكتفي حتى باتفاق واحد لتحقيق زخم انتخابي إيجابي قبل التوجه إلى صناديق الاقتراع. بحسب ما نشرته .