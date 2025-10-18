الصفحة الرئيسية
روسيا تعلن إسقاط 23 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضيها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
بعد سنوات.. القضاء الأميركي يمنع التجسس الإسرائيلي على واتساب
دوليات
2025-10-18 | 02:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
217 شوهد
السومرية نيوز
ـ دولي
أصدرت قاضية أميركية أمراً قضائيًا يمنع مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المطوّرة لبرمجية التجسس "بيغاسوس" من استهداف مستخدمي تطبيق واتساب مجددًا، لكنها خفّضت مبلغ التعويضات من 168 مليون دولار إلى 4 ملايين دولار فقط، معتبرة أن سلوك المجموعة لا يرقى إلى مستوى "الخطير للغاية" الذي يبرر الحكم المالي السابق.
وقالت القاضية فيليس
هاميلتون
، في الحكم الذي اطّلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، إن تصرفات المجموعة تسبب "ضررًا لا يمكن إصلاحه"، ولذلك منحت المحكمة شركة "ميتا" المالكة لواتساب أمراً قضائيًا نهائيًا يمنع "إن إس أو" من استخدام أي أدوات أو برمجيات لاستهداف الخدمة أو مستخدميها حول العالم.
الرئيس التنفيذي لواتساب،
ويل كاثكارت
، رحّب بالقرار وقال إن الحكم يشكّل خطوة مهمة بعد ست سنوات من التقاضي لمحاصرة نشاط الشركة الإسرائيلية التي استهدفت صحافيين ومحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
ووفق ما ورد في ملف الدعوى، قامت "إن إس أو" بتنفيذ
هندسة
عكسية لشفرة واتساب، وطورت برمجيات خبيثة لإصابة ما يقرب من 1400 جهاز بهدف سرقة البيانات، مع تصميم برمجية التجسس بشكل متكرر لتجاوز إجراءات الحماية الأمنية.
وتأسست مجموعة "إن إس أو" عام 2010 وتتخذ من هرتسليا قرب تل أبيب مقرًا لها، وتُعرف بتطوير "
بيغاسوس
"، البرنامج الذي يتيح تشغيل كاميرا وميكروفون الهاتف المستهدف خلسة، إضافة إلى استخراج الرسائل والمحتوى حتى بعد فك تشفيرها أثناء الإرسال.
وتزعم الشركة أنها ترخّص البرنامج للحكومات فقط بهدف مكافحة الجريمة والإرهاب، غير أن خبراء أمنيين أكدوا أن البرنامج استُخدم من قبل أنظمة تمتلك سجلًا ضعيفًا في مجال حقوق الإنسان.
وفي ملاحظة لافتة، كتبت القاضية هاميلتون أن القضايا المتعلقة بالتجسس والمراقبة الإلكترونية عبر الهواتف الذكية ما زالت حديثة وغير كافية لتشكيل مرجع قضائي واضح، مشيرة إلى أن "
مع مرور الوقت
قد يظهر توافق مجتمعي أوسع حول مقبولية هذا النوع من السلوك".
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
