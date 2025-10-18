"أمك من فعلت".. رد صادم من المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال لمراسل صحفي

فخلال مؤتمر صحفي في ، وجه المراسل سؤالا إلى ليفت حول الجهة التي اختارت مدينة بودابست في هنغاريا لتكون مكانا للقاء المرتقب، فأجابت بسخرية قائلة: "أمّك".وعندما سئلت لاحقا عما إذا كانت تعتبر إجاباتها مضحكة، قالت إنها ترى الأمر مضحكا لأن موقع HuffPost "يعتبر نفسه مجلة"، ووصفت الصحفي بأنه "كاتب يساري متطرف لا يأخذه أحد على محمل الجد"، مضيفة أنها لا ترغب في تلقي أي أسئلة أخرى من الموقع.وفي وقت سابق، قال إن محادثاته مع هاتفية تضمنت بحث ترتيبات مبدئية لاجتماع محتمل في هنغاريا بمشاركة مستشارين رفيعي المستوى من الجانبين.