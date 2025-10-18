هجوم على السفارة الأميركية بالقوس والسهم وتسجيل 4 إصابات

وأعلن ممثلو الشعوب الأصلية وعدد من الحركات الاجتماعية عن خطط لتنظيم مظاهرات سلمية دعما لفلسطين وفنزويلا وضد سياسات .إلا أن هذه المظاهرات تحولت على مدار أيام إلى مواجهة مع ضباط إنفاذ القانون في في بوغوتا.ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرماة شاركوا في المواجهات.وكتب الرئيس الكولومبي غوستافو في صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي X: "أمرتُ بتوخي أقصى درجات الحذر مع السفارة الأمريكية في بوغوتا، من المؤسف أنه بعد التوصل إلى اتفاق مع "مؤتمر الشعب" لرفع الحصار، هاجمت مجموعة أكثر تطرفا الشرطة التي تحرس السفارة، مما أدى إلى إصابة العديد من الشباب بالسهام. تمت حماية السفارة كما وعدت. تفي بالاتفاقيات الدولية".ووفقا للشرطة الكولومبية، وقعت تصادمات في مبنى السفارة. وارتدى بعض المشاركين أقنعة واستخدموا أقواسًا ومتفجرات وزجاجات تحتوي على مواد حارقة.ونتيجة لذلك، أصيب أربعة من بجروح في الوجه واليدين والقدمين.ووعد عمدة العاصمة، غالان، بنقل المعلومات المتعلقة بالحادث إلى ، وكذلك إلى وممثل .ووصف سكرتير حكومة المدينة، غوستافو كوينتيرو، الهجمات بأنها أعمال إجرامية، مؤكدا ضرورة التدخل بالقوة لحماية المواطنين ورجال الشرطة. وخلال الاضطرابات، ألحق المتظاهرون أضرارا بمحطة ترانسميلينيو "كورفيرياس" للقطارات فائقة السرعة، وعدة محطات أخرى في منطقة شارع 26، حيث تم تعليق حركة المرور مؤقتا. ونصحت السلطات السكان بتجنب هذا القطاع حتى يستقر الوضع.وقعت الاشتباكات في إطار اليوم الخامس من الوطنية للسكان الأصليين، حيث قدم المشاركون من مختلف مناطق البلاد، ونظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية تحت شعار "من أجل حياة الشعب وكرامته".وكان من المفترض أن تكون التظاهرة سلمية، بحسب المنظمين، لكنها تحولت إلى اشتباكات مع الشرطة.