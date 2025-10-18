غضب بسبب مزحة ببراءة الأطفال فانهال عليه "ركلاً" بوحشية

وتداول نشطاء مقطع فيديو يوثق مشهد تجوال رجل في متجر شهير، لكنه يصاب بنوبة غضب حين يعلم أن مصدر الاحتكاك به طفل، فيركله بقوة مرتين بقدمه وبشكل يخلو من الإنسانية.ورغم سقوط الطفل أرضا على وجهه في مشهد مؤثر، لم تأخذه بالصغير شفقة أو وواصل ركله مرتين أخريين.وحين تدخلت إحدى السيدات في محاولة لإنقاذ الطفل وإبعاده عنه، لم يتوقف وبدا وكأنه يحذرها من التدخل، ثم اقتاد الطفل إلى زاوية أخرى لم تظهر في الكاميرا ولم يوثقها المقطع المتداول.وأشارت بعض التعليقات إلى أنه "ربما كان هذا الرجل هو والد الطفل، إلا أن هذا لا يقلل من تصنيف سلوكه على أنه جريمة بحق الأطفال".