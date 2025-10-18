من هو "أبو نعيم" خليفة السنوار؟

الرجل الستيني، القادم من مخيم البريج، ذو اللحية البيضاء، يعود إلى الواجهة مرشحًا ليكون الرجل الأقوى في ، ليحيى السنوار، الذي قُتل في عملية إسرائيلية.لكن، من هو توفيق أبو نعيم فعلا؟أسيرٌ سابق، قضى أكثر من عشرين عامًا في السجون الإسرائيلية، وتعلّم العبرية بطلاقة.وهو أحد مؤسسي وحدة "المجد"، الذراع الأمنية لحماس، التي لاحقت العملاء وقامت بتصفيتهم.وخرج من السجن في صفقة شاليط عام 2011، وعاد لاعبًا مركزيًا في حكومة "حماس"، قبل أن يُكلَّف بواحدة من أخطر المهام: ، فقد واجه السلفيين، وقاد قمع الاحتجاجات، وبنى نظامًا أمنيًا داخليًا من حديد.كان ذلك النظام، كما تقول الصحافة العبرية، هو العيون التي لا تنام، حتى في زمن الحرب.واليوم، في ظل فراغ قيادي، وموت أو غياب معظم أعضاء ، تطرح سؤالًا جوهريًا: هل يكون أبو نعيم هو الحاكم الفعلي القادم لقطاع غزة؟وهو ليس مجرد قائد أمني، إنه عقل استراتيجي يقف خلف ثقيل من التجربة.ولم يُشاهد منذ هجوم السابع من أكتوبر، ولم يظهر في أية وسيلة إعلام منذ ذلك الوقت.لكن الأهم، كما ترى الصحافة العبرية، ليس فقط في مناصبه أو قربه من رأس الحركة، بل في المنظومة التي شيّدها، فما يُطلق عليه الإسرائيليون "الآلية الإجرامية"، لم تكن يومًا مجرد أجهزة أمنية تقليدية، بل شبكة متشعبة من المراقبة والردع، تُحكم السيطرة وتُسكت الأصوات، وتُلاحق كل من تُشمّ منه رائحة التعاون مع العدو.