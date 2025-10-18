بعد مباراة العراق والسعودية.. السلطات تستدعي مخالفين بسبب منشورات مسيئة

جاء ذلك بعد موجة استنكار أثارتها بعض الهتافات التي أعقبت مباراة جمعت المنتخبين السعودي والعراقي لكرة القدم.وتأهلت لنهائيات لكرة القدم 2026 بعدما تعادلت سلبياً مع في استاد بجدة الثلاثاء الماضي في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات في الملحق الآسيوي.التزام ضوابط المحتوىوأكدت الهيئة العام لتنظيم الإعلام مراراً "ضرورة التزام ضوابط المحتوى الإعلامي المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح"، مشددة على "أن أي تجاوز لتلك الضوابط يعرِّض صاحبه للمساءلة القانونية".وكانت هيئة تنظيم الإعلام حذرت سابقاً أن إعادة نشر أي محتوى مخالف تستوجب تطبيق لائحة النشر الإلكتروني التي تحدد العقوبات على المخالفين، مبينة أن إيقاف تداول المحتوى المخالف يحمي المواطن والمجتمع.وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التوعوية التي تبذلها الهيئة لتعزيز الوعي لدى الأفراد حول أخطار نشر المحتوى غير القانوني على شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.