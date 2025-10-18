اتفاقية بين الصين وأميركا على عقد جولة جديدة من المفاوضات التجارية

وذكرت شبكة تلفزيون الدولية (CGTN)، أن المباحثات تناولت تنفيذ التوافقات التي توصل إليها الرئيسان الصيني والأميركي خلال محادثاتهما الهاتفية السابقة هذا العام، إلى جانب مناقشة القضايا الرئيسة المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.وفي سياق متصل، اتهمت بعثة الصين لدى ، بانتهاك القواعد التجارية الدولية واتباع سياسات تمييزية تهدد استقرار النظام الاقتصادي العالمي.وقالت البعثة، في بيان صادر من جنيف، إن "واصلت منذ عام 2025 فرض تعريفات متبادلة وإجراءات تمييزية أشعلت حرباً تجارية عالمية"، معتبرة أن هذه الممارسات "انتهكت حقوق الدول الأعضاء وأضعفت مصداقية منظمة التجارة".وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تعرقل إعادة تعيين أعضاء جهاز الاستئناف التابع للمنظمة، ما تسبب في شلل شبه كامل لآلية تسوية النزاعات، لافتاً إلى أن العقوبات الأحادية وممارسة الولاية القضائية خارج الحدود تتعارض مع مبادئ السوق الحرة والمنافسة العادلة.ودعت الصين الولايات المتحدة إلى أداء دورها كعضو رئيسي في منظمة التجارة العالمية، والالتزام بتعهداتها الدولية، واحترام القواعد المشتركة.من جانبها، قلّلت واشنطن من حدة التوترات التجارية، مؤكدة أن البلدين "ليسا في حالة حرب تجارية"، وأنها ما تزال "واثقة بإمكانية العودة إلى مسار تعاون متوازن ومفيد للطرفين".