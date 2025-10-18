مقذوف مجهول يشعل ناقلة قبالة سواحل اليمن

وقال التابع للبحرية البريطانية إنه تلقى بلاغاً عن وقوع الحادث على بعد 116 ميلاً بحرياً (215 كيلومتراً) عدن اليمنية، وأنه يجري تحقيقاً في الحادث.وذكرت شركة الأمن البحري البريطانية "أمبري" أن الناقلة كانت في طريقها من صحار في عُمان إلى جيبوتي، ولم تُصنف كـ"مرتبطة بالسفن التي يستهدفها الحوثيون".وأضافت "أمبري" أن الناقلة كانت مدرجة ضمن قائمة السفن المتورطة في أنشطة تهرب من العقوبات وفقاً لمنظمة "متحدون ضد نووية" في عام 2022.وقالت الشركة في بيان إنها أعادت تصنيف الحادث باعتباره "لأغراض الوعي بالموقف" إلى حين انتهاء التحقيق في سبب الانفجار المبلغ عنه.وتلقت "أمبري" نداء استغاثة عقب الانفجار على متن السفينة، مشيرةً إلى أن طاقمها يعتزم إخلاءها، وأن عملية بحث وإنقاذ جارية.