في هاواي.. بركان كيلاوا يبدأ أولى مراحل الثوران

ووفقا لبيانات المسح الجيولوجي الأمريكي، سجلت خلال هذا الثوران نوافير حمم قياسية تجاوزت 450 مترا.

ويعد كيلاوا بركانا درعيا نشِطا للغاية، وهو أحد أكثر البراكين التي تمت دراستها، وكان يثور بشكل متكرر منذ مئات آلاف السنين، كما بدأ يثور بشكل مستمر تقريبًا منذ عام 1983 إلى عام 2018، وهو أحد أطول الثورات المسجلة في التاريخ.