الفلبين.. عاصفة تطرد عشرات الآلاف من منازلهم

ضربت العاصفة بلدية غوبات، جزيرة الرئيسية، بعد ظهر السبت مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، بحسب الحكومية.وبعد إجلاء السكان من المناطق الساحلية وغيرها من المناطق الخطرة للغاية، قالت السلطات المحلية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.وقال عنصر الإنقاذ ريان استريلادو في غوبات لوكالة الصحافة الفرنسية "شهدنا أمطارا غزيرة وهبوب رياح، وإن لم تكن عاتية".ويتوقع أن تمر عين العاصفة مساء السبت قبالة سواحل الجزيرة البالغ عدد سكانها 270 ألف نسمة في منطقة بيكول، مصحوبة برياح قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.وقد تشتد العاصفة فينغشين قبل أن تبلغ اليابسة للمرة الثانية في وسط لوزون الأحد، على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية.وأضافت الهيئة أن الإعصار سيحمل أمطارا غزيرة، محذرة من خطر "منخفض إلى متوسط" لحدوث فيضانات ساحلية مع أمواج يراوح ارتفاعها بين متر ومترين.وأفاد مسؤولون محليون في بأن نحو 27 ألفا من سكان مقاطعة ألباي وجزيرة كاتاندوانيس المجاورة نزحوا إلى مناطق أكثر أمانا.وتجري عمليات الإجلاء بشكل كامل في منطقة غالبا ما تكون أول مساحة برية شاسعة تضربها التي تتشكل في .وكل عام، تضرب أو تقترب منها حوالي 20 عاصفة أو إعصارا. وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.ويفيد العلماء بأن التغيّر المناخي يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواترا وشدّة في أنحاء العالم.وتأتي هذه العاصفة في الفلبين بعد سلسلة من الزلازل أوقعت 87 قتيلا على الأقل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إضافة الى الإعصارين بوالوي وراغاسا اللذين حصدا ضحايا.