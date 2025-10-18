الحوثيون ينفون استهداف ناقلة في خليج عدن

وفي وقت سابق، قال الجيش البريطاني إن حريقا شب في سفينة بعد إصابتها بمقذوف قبالة الساحل اليمني في ، فيما فقد بحار واحد على الأقل ويحتمل أن يكون هناك بحار آخر على متن الناقلة بعدما غادرها باقي الطاقم.

كما أفادت بعثة البحرية "أسبيدس" إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "إم.في فالكون" اشتعلت فيها النيران وانجرفت اليوم السبت، قبالة سواحل ، بعد أن أبلغت عن وقوع انفجار على متنها أفراد الطاقم على مغادرتها.



وذكرت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن الناقلة "إم.في فالكون" انطلقت من ميناء صحار متجهة إلى جيبوتي، ووقع الانفجار في أثناء إبحارها على بُعد 113 ميلا بحريا جنوب شرقي ميناء عدن في اليمن.