تحرير مختطفة والقبض على الخاطف في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "تمكنت مفارز قسم شرطة الثالث ودوريات نجدة الصدر الثالث من تحرير فتاة مختطفة وإلقاء القبض على المتهم بعملية الخطف في ، وذلك بعد استنجاد أحد المواطنين بدوريات النجدة".وأشارت الى أن "العملية جاءت بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن تعرضه للخطف من قبل أحد الأشخاص، ليقوم بالإبلاغ الفوري عن وجود فتاة محتجزة داخل أحد المنازل في المنطقة ذاتها، وعلى ضوء ذلك، تم استحصال الموافقات الأصولية، وتشكيل فريق عمل ميداني توجه إلى مكان تواجدها، مداهمة الدار، وتحرير الفتاة المختطفة، وإلقاء القبض على المتهم".وبينت، أنه "تم تسليمه إلى الإجرام لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".