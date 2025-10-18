نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وذكر نتنياهو، في مقابلة تلفزيونية: "الحرب ستنتهي نهائيا عندما تُنفّذ شروط الاتفاق، إعادة جميع الرهائن، تفكيك حماس، ونزع سلاح القطاع".وأشار إلى أنه سيلخص "فترة الحرب بقرار سأطرحه غدا على الحكومة بإعادة تسمية الحرب بـ-حرب النهوض-"، مبرزا أن "الحرب غيّرت وجه الشرق الأوسط".وتابع: "قلت في اليوم الثاني أو الثالث من الحرب: سنُغيّر وجه الشرق الأوسط. وهذا بالضبط ما فعلناه".