إنقاذ 185 مهاجرا عند ساحل فرنسا

وأضافت الوكالة: "تم إنقاذ مائة وخمسة وثمانين من المهاجرين غير الشرعيين يومي الجمعة والسبت قرب السواحل الفرنسية، وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى بشكل غير قانوني".وجرت الإشارة إلى أنه لم يتمكن مهاجر واحد من الوصول إلى بريطانيا على متن مثل هذه القوارب يوم الجمعة.ووفقا للوكالة، منذ بداية عام 2025، لقي ما لا يقل عن 27 مهاجراً حتفهم أثناء محاولتهم عبور الحدود البحرية بين وبريطانيا.