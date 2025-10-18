ترامب يعلن تدمير غواصة كبيرة محملة بالمخدرات

وكتب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" قائلا: "كان شرفا عظيما أن أدمر غواصة كبيرة للغاية تحمل مخدرات كانت متجهة إلى عبر طريق معروف لتهريب ".وأكد أنه "لم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى في هذه الضربة".وأضاف: "أكدت المخابرات الأمريكية أن هذه الغواصة كانت محملة في الغالب بالفنتانيل، ومخدرات أخرى غير مشروعة، وكان على متنها أربعة إرهابيين معروفين بتهريب المخدرات، قتل اثنان منهم، وسيتم إعادة الناجين إلى بلديهما الأصليين - الإكوادور وكولومبيا - للاعتقال والملاحقة القضائية".وأوضح ترامب أن "ما لا يقل عن 25.000 أمريكي سيموتون إذا سمحت لهذه الغواصة بالرسو"، قائلا: "تحت إشرافي، لن تتسامح مع إرهابيي المخدرات، برا وبحرا".