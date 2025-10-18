الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
حماس: قرار نتنياهو بمنع فتح معبر رفح خرق لبنود الاتفاق
دوليات
2025-10-18 | 16:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
34 شوهد
قالت حركة حماس، في بيان اليوم السبت، إن قرار
رئيس الوزراء
الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يعد خرقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وتنكرا للالتزامات التي تعهد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة.
وأضافت الحركة أن استمرار إغلاق معبر رفح ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث.
وأفادت بأن استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات والتي بلغت حتى الآن أكثر من 47 خرقا موثقا خلفت 38 قتيلا و143 مصابا، يثبت مجددا نواياه العدوانية ومواصلة سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع
غزة
.
وذكرت في بيانها أن "مجرم الحرب نتنياهو يواصل اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصل من التزاماته".
وطالبت الحركة الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورا، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق، ووقف جرائمه المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
مقالات ذات صلة
جثث إسرائيلية تؤخر فتح معبر رفح
02:51 | 2025-10-16
نتنياهو يعلن استعداده لفتح معبر رفح للفلسطينيين
14:26 | 2025-09-04
قرار من نتنياهو يخص معبر رفح.. مغلق حتى إشعار آخر
12:54 | 2025-10-18
مصر تتحدث عن معبر رفح: مفتوح ولم يغلق
18:25 | 2025-07-30
