أول رئيس فرنسي يسجن.. ساركوزي يستعد لتنفيذ عقوبة الـ5 سنوات

وبذلك، سيصبح (70 عاما) الذي قاد بين عامي 2007 و2012، أول رئيس سابق لدولة في يسجن فعليا بعد إدانته بجرائم مالية.وأكدت تقارير إعلامية أن اختيار سجن لا سانتيه جاء لدواع أمنية لكونه من بين مركزين فقط في يضمان قسما خاصا للحماية مخصصا للشخصيات العامة.ولا تضم الكبرى سوى مركزي احتجاز يضمان قسما للحماية يضمن أمن الرئيس السابق هما سجن لا سانتيه في باريس وسجن فلوري - ميروغي" في جنوب العاصمة.وكانت قد قضت في 25 أيلول الماضي بسجن ساركوزي 5 سنوات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه "ذات خطورة استثنائية" بعد ثبوت السماح لمقربين منه بالتواصل مع الزعيم الليبي الراحل للحصول على تمويل غير مشروع لحملته الرئاسية عام 2007 بشكل غير قانوني.ورغم استئناف الحكم، أصدرت المحكمة مذكرة توقيف مؤجلة التنفيذ تلزمه بدخول السجن مع إمكانية ترتيب شؤونه الشخصية قبل الموعد المحدد.