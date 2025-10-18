روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيرة أوكرانية

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "بين الساعة التاسعة والحادية عشرة مساء بتوقيت ، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "تم تدمير سبع مسيرات فوق مقاطعة كورسك، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وأربع مسيرات فوق مقاطعة بريانسك، ومسيرتين فوق ، ومسيرتين فوق مقاطعة فولغوغراد، ومسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا".ولم تبلغ السلطات المحلية عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء هجمات المسيرات.