متحف اللوفر في باريس يتعرض لعملية سطو مسلح

وفي منشور لها على منصة "إكس"، قالت الوزيرة الفرنسية: "حدثت عملية سطو هذا الصباح أثناء افتتاح اللوفر دون تسجيل أي إصابات، وأنا موجودة حاليا في المكان برفقة فرق المتحف والشرطة حيث تجري عمليات المعاينة والتحري".وبحسب التحقيقات الأولية، قام عدة مجرمين بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا بسرقة مجوهرات من قاعات المتحف قبل أن يتمكنوا من الفرار، ولا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم وفق مصادر مطلعة.ويشير التحقيق إلى أن الجناة قدموا إلى المكان على دراجة نارية واستخدموا مصعدا للوصول إلى القاعة المستهدفة، وكانوا يحملون مناشير صغيرة وفقا لمصادر أمنية.