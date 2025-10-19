العثور على تاج الإمبراطورة أوجيني المسروق خارج متحف اللوفر

ووفقا لما نقلته صحيفة ، تشير المعلومات الأولية إلى أن التاج تعرض للكسر الجزئي خلال عملية السرقة التي وقعت صباح اليوم الأحد.وفي وقت سابق، أفادت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي عبر منصة "إكس" بأن عملية السطو جرت أثناء افتتاح المتحف للزوار، مؤكدة عدم وقوع إصابات.وقالت: "حدثت عملية سطو هذا الصباح أثناء افتتاح اللوفر دون تسجيل أي إصابات، وأنا موجودة حاليا في المكان برفقة فرق المتحف والشرطة حيث تجري عمليات المعاينة والتحري".وبحسب مصادر أمنية، وقعت السرقة بين الساعة 9:30 و9:40 صباحا، عندما تمكن عدة أشخاص من دخول إحدى القاعات المستهدفة، واستخدموا مناشير صغيرة لكسر الزجاج الواقي الذي يحمي القطع المعروضة.وتشير التحقيقات إلى أن الجناة قدموا على دراجة نارية واستعملوا مصعدا داخليا للوصول مباشرة إلى القاعة قبل أن يفروا من المكان. ولا تزال قيمة المسروقات قيد التقييم، فيما أعلن المتحف عن إغلاق أبوابه مؤقتا لأسباب استثنائية.نبذة عن التاج المسروقصنع تاج أوجيني دي ، زوجة نابوليون الثالث، عام 1855 في دار المجوهرات الشهيرة Chaumet بطلب من الإمبراطور نفسه.ويتميز التاج بتصميم فاخر يضم أكثر من 2,500 ماسة وعددا من الزمردات النادرة، ويعد من أبرز رموز البذخ والفخامة في البلاط الفرنسي خلال التاسع عشر.وقد نجا التاج من الاضطرابات السياسية التي شهدتها بعد سقوط الثانية، ليعرض لاحقا ضمن المجموعات الدائمة في متحف اللوفر كأحد أهم الشواهد على الفنون الزخرفية في تلك الحقبة.