انتهاك للاتفاق.. الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء منطقة بغزة تمهيدًا لقصفها

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان على منصة "إكس" إن "الجيش الإسرائيلي سيردّ بقوة كبيرة على البنى التحتية وعناصر حماس"، متهمًا الحركة بتنفيذ هجوم إجرامي صباح اليوم الأحد".وجدد الجيش تحذيره للسكان بـ"ضرورة التوجه نحو الجهة الغربية من الخط الأصفر حفاظًا على سلامتهم"، مشيرًا إلى أن "المنطقة المعلّمة باللون الأحمر تُعدّ منطقة قتال خطيرة للغاية"".ودعا "من لا يزال داخلها إلى الإخلاء فورا".وكان الإسرائيلي أصدر تعليمات لقوات الأمن بالتحرك بقوة ضد أهداف في قطاع ، متهما حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.وقال في بيان "في أعقاب انتهاك حماس لوقف إطلاق النار، عقد رئيس الوزراء نتانياهو مشاورات مع وكبار المسؤولين الأمنيين، وأصدر توجيهاته بتحرك قوي ضد الأهداف الإرهابية في قطاع غزة".وفي وقت سابق، أكدت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس التزام الحركة اتفاق وقف إطلاق النار مع ، نافية علمها بوقوع اشتباكات في رفح بجنوب قطاع غزة حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية.وقالت القسام في بيان عبر تلغرام "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".وأضافت: "لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في آذار الفائت.