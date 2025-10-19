Alsumaria Tv
انتهاك للاتفاق.. الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء منطقة بغزة تمهيدًا لقصفها

دوليات

2025-10-19 | 09:51
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
انتهاك للاتفاق.. الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء منطقة بغزة تمهيدًا لقصفها
327 شوهد

السومرية نيوز – دولي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أمرا بإخلاء منطقة في قطاع غزة استعدادًا لقصفها، وذلك بدعوى الرد على ما سماها "الانتهاكات المتكررة" لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان على منصة "إكس" إن "الجيش الإسرائيلي سيردّ بقوة كبيرة على البنى التحتية وعناصر حماس"، متهمًا الحركة بتنفيذ هجوم إجرامي صباح اليوم الأحد".
وجدد الجيش تحذيره للسكان بـ"ضرورة التوجه نحو الجهة الغربية من الخط الأصفر حفاظًا على سلامتهم"، مشيرًا إلى أن "المنطقة المعلّمة باللون الأحمر تُعدّ منطقة قتال خطيرة للغاية"".
ودعا "من لا يزال داخلها إلى الإخلاء فورا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر تعليمات لقوات الأمن بالتحرك بقوة ضد أهداف في قطاع غزة، متهما حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "في أعقاب انتهاك حماس لوقف إطلاق النار، عقد رئيس الوزراء نتانياهو مشاورات مع وزير الدفاع وكبار المسؤولين الأمنيين، وأصدر توجيهاته بتحرك قوي ضد الأهداف الإرهابية في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أكدت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحماس التزام الحركة اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، نافية علمها بوقوع اشتباكات في رفح بجنوب قطاع غزة حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية.
وقالت القسام في بيان عبر تلغرام "نؤكد على التزامنا الكامل بتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه وفي مقدمته وقف إطلاق النار في جميع مناطق قطاع غزة".

وأضافت: "لا علم لنا بأية أحداث أو اشتباكات تجري في منطقة رفح، حيث إن هذه مناطق حمراء تقع تحت سيطرة الاحتلال، والاتصال مقطوع بما تبقى من مجموعات لنا هناك منذ عودة الحرب في آذار الفائت.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
اخترنا لك
روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية
15:10 | 2025-10-19
الجيش الإسرائيلي يعلن العودة لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة
14:33 | 2025-10-19
منع محاولة لحرق المصحف الشريف في هولندا
14:04 | 2025-10-19
ترامب يصف أوباما بأنه تهديد للديمقراطية ويتهمه بالتجسس
13:43 | 2025-10-19
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بهجوم في رفح
13:14 | 2025-10-19
إسرائيل توقف دخول المساعدات إلى غزة حتى إشعار آخر
11:53 | 2025-10-19

