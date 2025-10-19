عودة القصف من جديد.. 11 قتيلا في غارات على غزة

ووفقا للأنباء المتوفرة حتى اللحظة، فقد قتل شخصان جراء غارة استهدفت مواطنين شرقي جباليا شمالي القطاع.كما قتل 6 أشخاص وسقط مصابون جراء غارة استهدفت مجموعة مواطنين على بلدة الزوايدة وسط القطاع.واستهدفت الطائرات المسيرة في النصيرات وسط القطاع مما تسبب بمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.كما شنت الطائرات المسيرة الإسرائيلية هجوما بصاروخ استهدف محيط مفترق منطقة أصداء بمواصي خان ، وتم توجيه مناشدات بضرورة توجه سيارات الإسعاف للمكان.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي هاجم نحو 20 هدفا في مختلف أنحاء قطاع .ووجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى سكان قطاع غزة، جاء فيه: "في أعقاب الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، والهجوم الإجرامي الذي نفذته عناصر "حماس" صباح اليوم سيرد جيش الدفاع بقوة كبيرة ضد البنى التحتية الإرهابية وضد عناصر "حماس".وأضاف: "من أجل سلامتكم ونظرًا للغارات الجارية، تواجدوا فقط في الجهة الواقعة غرب الخط الأصفر. المنطقة المعلمة باللون الأحمر تعتبر منطقة قتال خطيرة جدا".وطلب الجيش الإسرائيلي من كل من لا يزال متواجدا داخل هذه المنطقة الإخلاء غربا فورا، وأرفق البيان بخريطة توضح المكان المقصود.