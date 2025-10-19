الصفحة الرئيسية
التالي
Live Talk
من
05:00 PM
الى
06:30 PM
LIVE
ترامب يعين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً الى العراق
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي بهجوم في رفح
دوليات
2025-10-19 | 13:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
126 شوهد
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ضابط برتبة رائد وجندي في هجوم استهدف قواته بمدينة رفح جنوب قطاع
غزة
.
وجاء في بيان للجيش "تم السماح بنشر أسماء اثنين من قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم إبلاغ عائلاتهم".
وأشار الجيش إلى أن القتلى هم: الرائد يانيف
كولا
26 عاما، من موديعين-مكابيم-رعوت، قائد كتيبة في الكتيبة 932، لواء النحال، قتل في معركة في جنوب قطاع
غزة
، بالإضافة إلى الرقيب إيتاي يافيتس21 عاما، من موديعين-مكابيم-رعوت، مقاتل في برنامج أراز في الكتيبة 932، لواء النحال، قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن 3 جنود آخرين أصيبوا برصاص
قناص
في المنطقة برفح.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
