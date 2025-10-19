مقتل ضابط وجندي إسرائيليين بهجوم في رفح

وجاء في بيان للجيش "تم السماح بنشر أسماء اثنين من قتلى الجيش الإسرائيلي الذين تم إبلاغ عائلاتهم".وأشار الجيش إلى أن القتلى هم: الرائد يانيف 26 عاما، من موديعين-مكابيم-رعوت، قائد كتيبة في الكتيبة 932، لواء النحال، قتل في معركة في جنوب قطاع ، بالإضافة إلى الرقيب إيتاي يافيتس21 عاما، من موديعين-مكابيم-رعوت، مقاتل في برنامج أراز في الكتيبة 932، لواء النحال، قتل في معركة في جنوب قطاع غزة.وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن 3 جنود آخرين أصيبوا برصاص في المنطقة برفح.