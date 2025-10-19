منع محاولة لحرق المصحف الشريف في هولندا

وذكرت وسائل إعلام هولندية في خبر نقلته وتابعته ، أن "السلطات أحبطت المحاولة التي قامت بها مجموعة متطرفة أمام دار العدالة في مدينة أسن شمال البلاد، بعد صدور قرار عاجل من يقضي بمنع تنفيذ الفعالية التي دعت إليها حركة "بيغيدا (Pegida)" المعادية للإسلام".وأضافت، أن "بلدية أسن كانت قد استنفدت جميع الإجراءات القانونية لمنع إقامة الفعالية التي دعت إليها الحركة إلا أن القوانين الهولندية المتعلقة بحرية التعبير حالت دون إصدار قرار إداري بالحظر، قبل أن تتدخل النيابة العامة وتمنع الحدث في اللحظات الأخيرة".وأعرب محافظ المدينة ماركو أوت عن أسفه "لمحاولة إقامة مثل هذا النشاط في مدينته"، مؤكداً أن "أسن مدينة معروفة بتنوعها الثقافي والاجتماعي وبنسبة الأمان المرتفعة التي جعلتها نموذجاً للتعايش السلمي بين مختلف المكونات".وشهدت مدينة أسن، التي تضم جاليات عراقية ومغربية ومصرية وسورية ولبنانية وتركية، موجة استنكار واسعة من أبناء الجاليات الإسلامية، الذين وصفوا الخطوة بأنها " كراهية لا يمتّ لحرية التعبير بصلة.ودعت الجمعيات الإسلامية ومسؤولو الجوامع في مدينتي أسن وخرونينغن شمال البلاد أبناء الجالية إلى "عدم الحضور أو التجمهر في موقع الحدث، تفادياً لأي استفزاز أو احتكاك محتمل"، مؤكدين أن "الهدف من مثل هذه الفعاليات هو جرّ إلى ردود فعل غاضبة".وأغلقت المدارس العربية والإسلامية أبوابها اليوم الأحد، تحسباً لأي أعمال عدائية من قبل بعض العناصر .وأكدت مصادر محلية أن "المجتمع الهولندي بأطيافه عبّر عن رفضه لمظاهر العنصرية وازدراء الأديان"، مشددة على أن "مثل هذه المجموعات لا تمثل سوى نفسها، وأن قرار إلغاء الفعالية لقي ترحيباً واسعاً من السكان الهولنديين والمقيمين من مختلف الخلفيات الدينية والعرقية".