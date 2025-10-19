الجيش الإسرائيلي يعلن العودة لتطبيق وقف إطلاق النار في غزة

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنه وبناء على توجيهات المستوى السياسي وبعد شن سلسلة غارات ملموسة، بدأ الجيش إعادة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بعد ان تم خرقه من قبل حماس.وشدد أدرعي على أن الجيش سيواصل تطبيق اتفاق وقف النار وسيرد بقوة شديدة على كل خرق الاتفاق.وفي السياق، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أنه وبعد تقييم للوضع تقرر استئناف إدخال المساعدات لغزة يوم غد الاثنين.وتعليقا على قرار العودة إلى تطبيق وقف إطلاق النار، قال وزير الإسرائيلي إيتمار ، إنه "تراجع مخز لمكتب الذي أعلن إيقاف المساعدات حتى إشعار آخر وعاد عن قراره بعد ساعتين فقط".وأضاف بن غفير: "يجب وقف سياسة التراجع والعودة إلى قتال مكثف في أقرب وقت من خلال والاحتلال وتشجيع الهجرة".