روسيا تعلن تدمير 15 طائرة مسيرة أوكرانية

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "في 19 أكتوبر، بين الساعة 17:00 و20:00 مساء بتوقيت ، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 15 طائرة مسيرة".وأضاف البيان: "تم تدمير 10 طائرات مسيرة فوق فورونيج، وثلاث مسيرات فوق بيلغورود، ومسيرتين فوق روستوف".ولم تبلغ السلطات عن وقوع أي إصابات أو أضرار مادية جراء هجمات المسيرات المعادية.