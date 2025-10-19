دمشق ترد على أنباء انشقاق قنصلها السابق في دبي

وأشارت الوزارة إلى أن "ما صدر عن المذكور من تصريحات ومواقف في الآونة الأخيرة لا يمثل أو سياساتها الرسمية، وإنما يعكس موقفا شخصيا بحتا يتنافى مع الدبلوماسية وأخلاقيات العمل القنصلي".ولفتت إلى أن " للجمهورية العربية السورية مستمرة في أداء مهامها وخدماتها القنصلية للمواطنين السوريين بصورة طبيعية ومنتظمة، وتعمل تحت الإشراف المباشر من في دمشق".كما جددت الوزارة تأكيدها على "احترامها الكامل لقوانين وأنظمة ، والالتزام بأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963"، مشيدة في الوقت ذاته "بالتعاون القائم مع الموقرة، بما يسهم في تسهيل العمل القنصلي وضمان استمراريته".وأعلن زياد زهر الدين انشقاقه عن النظام السوري، في بيان مصور أكد فيه أن قراره جاء احتجاجا على "حملة الإبادة الجماعية" التي نفذتها "قوات بالتعاون مع العشائر البدوية، وبإشراف مباشر من أعلى قيادات السلطة في دمشق"، حسب وصفه.