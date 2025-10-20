بركان إيراني يستيقظ بعد سُبات دام أكثر من 700 ألف عام

ونشر الباحثون نتائج دراستهم في المجلة العلمية الأمريكية Geophysical Research Letters، مشيرين إلى أن قمّة البركان ارتفعت بنحو 9 سنتيمترات بين يوليو 2023 ومايو 2024، ولم تعد إلى وضعها السابق، ما يدل على تراكم ضغط الغازات تحت سطح الأرض.بناءً على هذه المعطيات، يرى العلماء أن تصنيف "تفتان" يجب أن يُعدَّل من "منطفئ" إلى "نائم"، مع التأكيد على ضرورة مراقبة نشاطه عن كثب نظرًا لما قد يشكله من مخاطر مستقبلية.يبلغ ارتفاع "تفتان" نحو 3940 مترًا، ويقع في منطقة جبلية على الحدود الإيرانية-الباكستانية. وقد تشكل نتيجة غوص الصفيحة العربية تحت الصفيحة الأوروآسيوية. ويُعرف البركان بوجود ينابيع كبريتية نشطة على سفوحه، تطلق غازات كبريتية بشكل مستمر.