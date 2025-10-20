اختراق صباحي.. مسؤولون إسرائيليون يجدون انفسهم داخل مجموعات واتساب إيرانية

وقالت الصحيفة، إن "دبلوماسيين في الخارجية الإسرائيلية، اكتشفوا، صباح الاثنين، انضمامهم إلى مجموعات "واتساب"، تدار من ومن دول أخرى معادية".وحذر رئيس الخارجية الإسرائيلية الدبلوماسيين، قائلًا: "وردت مؤخرا تقارير عن إضافة مسؤولين في الخارجية إلى مجموعات "واتس أب"، ليست على قوائم جهات الاتصال".وأضاف، أن "هذه مجموعات يُنشئها ويديرها خصومنا من أرقام هواتف في إيران وباكستان وغيرهما، لذلك، ينبغي توخي الحذر من الانضمام إلى مجموعات مجهولة، وتغيير إعداداتها للحيلولة دون الانضمام إليها دون قصد".