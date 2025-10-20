حادثة "البيجر" تعود للواجهة.. هكذا حذرت إيران حزب الله من الأجهزة المتفجرة

وفي مقابلة تلفزيونية، قال نقدي إن عرضت على الحزب نماذج بديلة أكثر أماناً، غير أن مسؤولي الحزب أبلغوا الجانب الإيراني بأن الأجهزة التي حصلوا عليها أرخص ثمناً، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية.وكانت عدة مناطق لبنانية شهدت في 17 و18 أيلول 2024 سلسلة تفجيرات متزامنة طالت أجهزة النداء "البيجر" وأجهزة الاتصال اللاسلكي، ما أدى إلى إصابة نحو 3 آلاف شخص، بينهم عناصر من وعاملون صحيون ومدنيون، وتركزت الإصابات في العيون والأطراف العلوية.وتبيّن لاحقًا أن جهاز الإسرائيلي كان قد قام، قبل أشهر وسنوات من الحادثة، بإدخال أجهزة مفخخة بمادة شديدة الانفجار من نوع PETN إلى السوق عبر متاجر إلكترونية وهمية ومنصات تجارية مزيفة، مع بطاريات مُعدّلة تحتوي على مواد متفجرة دقيقة لا تُكشف بالأشعة السينية.