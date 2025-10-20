تشمل الكويت وقطر وعمان.. أردوغان يبدأ الثلاثاء جولة خليجية

وذكر دوران في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إن إس أو سيال"، أن "الرئيس سيقوم بزيارات رسمية إلى وقطر وعُمان في 21 و22 و23 تشرين الأول 2025 على التوالي، استجابة لدعوات نظرائه".وأضاف أنه "خلال الزيارات، سيتم استعراض العلاقات الثنائية مع هذه الدول من جميع جوانبها، ومناقشة جهود تطوير التعاون القائم".وتابع أنه "من المتوقع أيضًا أن تشمل الاجتماعات مشاورات حول القضايا الدولية، وخاصة التطورات الإقليمية، ومن المقرر أيضًا توقيع اتفاقيات متنوعة خلال الزيارات لتعزيز الأساس التعاقدي للعلاقات الثنائية".