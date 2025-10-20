استدرجا منذ أيلول الماضي.. لبنان تعلن تحرير مخطوفين عراقيين في الهرمل (صورة)

وأوضحت أن " حررت المخطوفين بعد عملية خاصة نفذتها المديرية في منطقة مشاريع في محافظة الهرمل شرق البلاد"، لافتة الى انه "جرى توقيف عدد من المتورطين وتجري ملاحقة آخرين".وكان المواطنان العراقيان تعرضا للخطف مطلع شهر ايلول الماضي، بعد أن جرى استدراجهما من بحجة تهريبهما إلى الخارج عبر الأراضي السورية، قبل أن يتم خطفهما واحتجازهما مقابل فدية مالية.