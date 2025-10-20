شاعرة تعلن تعرضها للسرقة وسط جدل كبير

وأفادت مصادر إعلامية أردنية بأن "ما تعرضت له الشاعرة لم يكن عملية سرقة تقليدية، بل جاء نتيجة خداع ممنهج، حيث تورط شخص كانت تثق به في إقناعها بالاستثمار في مشاريع وهمية، قبل أن يتوارى عن الأنظار ويتنصل من أي التزامات".وتشير المعلومات إلى أن "المشتبه به لا يزال متواجدا داخل ، فيما تواصل الجهات المختصة متابعة القضية عن كثب، استعدادا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".وأحدثت المساعيد حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي نتيجة الفيديو الذي نشرته عبر حسابها والذي كشفت فيه عن عملية السرقة، والذي ظهرت فيه وهي تبكي.وكتبت إحدى الناشطات: "سرقة مبلغ كبير من الشاعرة والكاتبة والإعلامية الأردنية توقيت غريب !! هي يوم السبت نزلت فيديو اعتقد على الريلز وهي بدبي في معرض سيارات حديثة وكان زوجها معها واختارت سيارة وعجبتها عأساس تشتريها من المعرض وأمس الاحد طلعت إتصرح إنه إنسرق منها مبلغ كبير!! صدفة غريبة!!".وعلق آخر على الفيديو قائلا: "لو المبلغ انسرق مني كل اجهزت ما صحتني... كيف طالعة ومسروق منها 5 مليون مش داخله مخي".وكتب آخر: "كلهم على بعضهم خمسة مليون امارتي يعني مليون أردني على ايش اعياط وبرابير ودموع وحركات".وقال آخر: "ردّة الفعل باردة جدًا، ونظرات العيون أبرد، حتى لو كان المبلغ في نظرها تافهًا… فالتصرف ولغة الجسد تكشف كل شيء".