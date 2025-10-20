الحرب بين ايران وإسرائيل تنتقل الى واتساب.. ما القصة؟

وحسب صحيفة " "، فقد أضيف موظفون بوزارة الخارجية الإسرائيلية ودبلوماسيون إسرائيليون إلى مجموعات "واتساب" تدار من وباكستان وغيرهما.وحذر مسؤول الأمن في الموظفين، قائلا: "وردت مؤخرا تقارير عن إضافة أشخاص إلى مجموعات الواتساب، وليس من خلال جهات اتصالهم".وتابع المسؤول: "هذه مجموعات أنشأها ويديرها خصومنا من أرقام هواتف في وباكستان وأماكن أخرى. لذلك، يجب توخي الحذر بشأن المجموعات التي تنضم إليها أو تضاف إليها".كما نصح الموظفين والدبلوماسيين الإسرائيليين بـ"تغيير إعدادات (واتساب) بحيث لا تضاف إلى المجموعات إلا من خلال جهات الاتصال المسجلة على هاتفك".ومنذ حرب وايران التي استمرت 12 يوما في حزيران الماضي، يعلن البلدان بشكل متكرر عن رصد عمليات تجسس يحاول "العدو" تنفيذها".ونفذت إيران حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتجسس لحساب إسرائيل، حسبما أعلنت ، الأحد، في سياق سلسلة إعدامات يستمر تنفيذها منذ حرب الـ12 يوما.وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ عدة عمليات توقيف وإعدامات لأشخاص اتهمتهم بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).والأربعاء، دخل حيز التنفيذ قانون يشدد العقوبات على الأفراد المتهمين بالتجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة.