الصحة العالمية: أكثر من 500 شخص ماتوا جوعا في غزة منذ بداية 2025

وقال المتحدث باسم العالمية لوكالة " ": "في عام 2025 وحده، مات أكثر من 500 شخص نتيجة لسوء التغذية. حاليا، لا تعمل سوى أربعة مراكز، وسيساعدنا تحسين الوصول وتدفق المساعدات الإنسانية على ضمان وصول الإمدادات وتوسيع مراكز العلاج في شمال غزة".وأضاف أن "أكثر من 15.500 شخص يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من قطاع غزة، حيث لا يعمل سوى 13 مستشفى من أصل 36".وطالبت منظمة العالمية بالتحرك العاجل لتوفير الإمدادات الطبية والوقود والدعم اللوجستي اللازم لاستمرار عمل المرافق الصحية، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني يبقى بالغ الخطورة رغم الهدنة.ووفقا لمكتب للأمم المتحدة "أوتشا"، "قتل 66.288 شخصا، من بينهم 18.430 طفلا، في قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية، وكان معظم القتلى من المدنيين".وبعد 10 أيام من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال تضع كثيرا من العقبات أمام إدخال المساعدات وعمل المنظمات الدولية بما يهدد حياة مليوني إنسان.ومن بين 7 معابر في القطاع، سمحت إسرائيل بإدخال كميات شحيحة من المساعدات عبر معبرين، في حين أكدت أنها لن تسمح بإعادة تشغيل معبر رفح.وشن الجيش الإسرائيلي يوم أمس هجوما في غزة، في وقت تتبادل فيه إسرائيل الاتهامات مع حركة حماس بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار، وبعدها أعلن الجيش عودته إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.يذكر أن حركة حماس وإسرائيل قد توصلت في 9 أكتوبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وفق خطة للرئيس الأمريكي ، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.