تفاصيل لقاء ترامب وزيلنسكي: الرئيس الأمريكي رفع صوته عدة مرات

ونقلت سي إن إن عن مسؤولين أوروبيين قولهم ان "اجتماع وزيلنسكي في كان متوترا، وترامب رفع صوته عدة مرات".وأضافوا ان " خرج من الاجتماع مع ترامب متشائما بشأن موقف "، موضحين ان "ترامب شدد خلال لقائه زيلنسكي على ضرورة إنهاء الحرب بسرعة".وذكروا ان "ترامب أصر على أن توافق أوكرانيا على التنازل عن أراض لإنهاء الحرب".فيما اكد مسؤول امريكي ان "على وأوكرانيا التوصل إلى اتفاق لأن الظروف ستزداد سوءا".