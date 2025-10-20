ترامب يهدد حماس بالقضاء عليها

وقال : " مستعدة لمعالجة وضع حماس لو أردت أنا ذلك، حماس منظمة عنيفة وقتلت أشخاصا وسنفعل شيئا بشأنها قريبا".وأضاف: "نتخذ خطوات عديدة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في ".وأكد ترامب "لن أرسل جنودنا إلى غزة وهناك دول كثيرة وقعت على اتفاق إنهاء الحرب".وختم ترامب قائلا: "لدينا وضع بسيط مع حركة حماس لكننا سنصحح ذلك، إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق سنذهب ونقضي عليها".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي أن تدرك أن حركة حماس "تعيد تسليح نفسها" لاستعادة النظام في غزة، مشيرا إلى أن "منحتهم الموافقة لفترة من الوقت".وأضاف أن الولايات المتحدة توكل إلى حماس "مراقبة ألا تكون هناك جرائم كبرى أو بعض المشاكل التي تحدث عندما تكون لديك مناطق مثل هذه التي دمرت حرفيا".وفي السياق، أكدت الفلسطينية في قطاع غزة مساء يوم الأحد، أن تحاصر وتشتبك مع مليشيا داخل مدينة غزة قتلت نازحين أثناء عودتهم من جنوب القطاع.وأعلنت الوزارة صباح الأحد الماضي، عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام "أفراد العصابات الذين لم يتورطوا في جرائم قتل"، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.وأوضحت الوزارة أن بعض العصابات استغلت حالة خلال الحرب لارتكاب أعمال خارجة عن القانون، شملت التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، وأشارت إلى أن بعض المنضمين لتلك العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء.ولاحقا، أعلنت مصادر أمنية فلسطينية أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة سيطرت بالكامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة، وتجري عمليات تمشيط شاملة في مناطق تواجدها.