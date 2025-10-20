ترامب يحدد موعد زيارته الرسمية إلى الصين

وأشار الرئيس الأمريكي خلال تصريحاته للصحفيين في بأنه قد يزور مطلع عام 2026.وأضاف: "لقد دعاني الصينيون لزيارة بلدهم، وأعتزم القيام بذلك مطلع العام المقبل".كما أعرب عن ثقته بأن العلاقات بين وبكين ستكون "جيدة جدا".وتزايدت التوترات بين وواشنطن في الأسابيع الأخيرة، وذلك بعدما فرضت الصين قيودا واسعة على صادرات المعادن النادرة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المئة على واردات المنتجات الصينية اعتبارا من الأول من تشرين الثاني المقبل.